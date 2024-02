GAB Chairman Richard Clarin sinaluduhan BPC, Best Import

SINAKSIHAN ni Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard S. Clarin ang Game 6 ng best-of-seven championship series ng 48th Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup nitong Miyerkoles ng gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Itinanghal na kampeon ang San Miguel Beermen nang talunin sa Game 6 ang Magnolia, 104-102, para sa kanilang pang-29 overall crown.

Sinaluduhan ni Clarin ang Best Player of the Conference at Finals MVP si CJ Perez ng San Miguel, maging ang Best Import na si Jonathan Williams ng Phoenix Super LPG.

“CJ Perez’s stellar performance earned him the title of ๐‘ท๐‘ฉ๐‘จ ๐‘ฉ๐’†๐’”๐’• ๐‘ท๐’๐’‚๐’š๐’†๐’“ ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐‘ช๐’๐’๐’‡๐’†๐’“๐’†๐’๐’„๐’†, marking his first BPC Award in a victory with a total of 1,055 points (by topping the media (505) and players (86) votes). Perez’s achievement adds him to the esteemed roster of BPC winners in the San Miguel franchise history alongside basketball legends Allan Caidic, Nelson Asaytono, Danny Seigle, Danny Ildefonso, Jay Washington, Arwind Santos, and June Mar Fajardo,” ayon sa pahayag ng GAB.

“Meanwhile, Jonathan Williams, the guiding force behind the Fuel Masters’ journey to the semifinals, claimed the coveted ๐˜ผ๐’“๐™š๐’๐™–๐‘ท๐™ก๐’–๐™จ ๐˜ฝ๐’†๐™จ๐’• ๐‘ฐ๐™ข๐’‘๐™ค๐’“๐™ฉ ๐‘จ๐’˜๐’‚๐’“๐’ . With an impressive tally of 1,017 points (media votes (424), statistics (554), and players’ votes (39), his triumph marks a milestone as the first import to receive the award despite his team, Phoenix, not reaching the finals since Arinze Onuaku of Meralco in the 2016 edition of the Commissioner’s Cup.”

“๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Ž๐˜ˆ๐˜‰ ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ช๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ด๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฃ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ญ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜Š๐˜‘ ๐˜—๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ป ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜‘๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ž๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ด ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ณ ๐˜ท๐˜ช๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜บ! ๐‘ด๐™–๐’ƒ๐™ช๐’‰๐™–๐’š ๐’‚๐™ฃ๐’ˆ ๐’‘๐™ง๐’๐™›๐’†๐™จ๐’”๐™ž๐’๐™ฃ๐’‚๐™ก ๐™—๐’‚๐™จ๐’Œ๐™š๐’•๐™—๐’‚๐™ก๐’ ๐’”๐™– ๐™‹๐’Š๐™ก๐’Š๐™ฅ๐’Š๐™ฃ๐’‚๐™จ!” dagdag ng GAB.

Bahagi pa rin ito sa ‘3XPRO’ advocacy ni Clarin na ‘promote, professionalize, protect’ ang Philippine sports.

(Abante Sports)