Itinalaga ni Department of Agriculture (DA) Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang kanyang chief of staff na si Alvin John Balagbag bilang undersecretary para sa Inspectorate and Enforcement Office ng kagawaran.

Pinalitan ni Balagbag si DA Assistant Secretary James Layug.

Ang pagtatalaga kay Balagbag ay bahagi ng pagbabago ng mga pangunahing opisyal sa departamento.

Kamakailan ay itinalaga ni Laurel si dating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) Director Asis Perez bilang undersecretary para sa policy, planning at regulations.

Pinalitan ni Perez si DA Undersecretary Drusila Esther Bayate, na dating hinirang bilang kapalit kay Undersecretary Mercedita Sombilla.

Isa nang undersecretary si Sombilla ngayon para sa DA bureaus.

(Carl Santiago)