Cha-cha, solusyon nga ba o sakit lang ng ulo?

Tuluy-tuloy ang pagdinig sa Senado tungkol sa panukalang rebisahin ang Saligang Batas ng Bansa.

Bakit importante sa ordinaryong mamamayan ang usaping ito? Buhay natin ang nakasalalay dito pati na ang kinabukasan ng ating magiging apo. Ang Saligang Batas ay pamana ng pakikibaka laban sa diktadurya. Bunga ito ng pagsisikap ng mga nauna sa atin na protektahan ang ating karapatang pantao at pigilan ang pang-aabuso mula sa mga taong ganid sa kapangyarihan. Kumbaga, ito ang mataas na bakod at gate para walang basta-basta makakapasok sa ating bahay na hindi natin pinapayagan.

Sa pang Pilipinong likas at gawang yaman, gusto kong malaman kung totoo ang sinasabing laos na ang Saligang Batas na nangangalaga dito. Gaya sa public utilities, gaya halimbawa ng pamamahala sa distribusyon at paghahatid ng kuryente sa ating mga bahay, ang mga daungan natin, at public utility vehicles – hindi ito dapat basta-basta payagan na dayuhan ang mag-may-ari.

Kung babaguhin ang saligang batas, pati ang mga kritikal na public utilities ay pwede nang ipamigay na lang sa dayuhan. Ito raw ang paraan na mapaunlad pa ang bansa. Pero hindi naman ang Konstitusyon ang sanhi ng kahirapan natin. Ang hindi pantay na distribusyon ng yaman at garapal na katiwalian ang tunay na dahilan. Mali ring sabihin na masyadong mahigpit ang economic provisions. Sa katunayan, Pilipinas ang isa sa pinakamaluluwag kumpara sa buong Southeast Asia.

Problema nga ba natin ang kakulangan sa foreign investments? O baka naman ang mas matinding problema ay ang monopolyo? Imbes na basagin ng Charter Change ang monopolyo ng mga dominant domestic companies, papalitan lang ba sila ng mga dayuhang kompanya? Ganun din, baka mas malala pa. Baka ang mangyari, tatanggalin natin ang state grid kay Sy pero ibibigay naman kay Xi, sa gitna ng malalang alitan sa West Philippine Sea.

Kung hahayaan nating bakbakin ang ating gate at bakod at magtayo ng panibago, paano tayo nakakasiguro na kasing-tibay ito ng sa ngayon? Lalo na at hindi tayo sigurado kung sino talaga ang nasa likod nito, at ano ang motibo ng mga taong gusto itong baguhin. Pwedeng malooban ang ating bahay dahil sa marupok na bakod kung nagkataon, o mismong ung loob ay kainin ng anay at tuluyang mabulok.

Nitong nakaraan ay sumama ako sa Koalisyon Laban sa Cha-Cha kasama ang mga obispo, pari, madre, pastor, kababaihan, kabataan, manggagawa, maralitang tagalunsod, magsasaka, at iba pang batayang sektor. Samahan niyo rin sana kami sa pagdarasal, bantayan nating lahat ang buong proseso ng Cha-cha, at makiisa sa mga pagkilos kontra dito.