Ayaw Magkadiabetes

O kay tamis ng pag ibig. Makita, lalo na makasama ang minamahal sa buhay, lalo na ngayong buwan ng puso. Sa sobrang tamis ang biro ay baka magka diabetes na. Ito angpinagdebatehan ng dalawa nating kasama. Dahil pinipigilan ngisa na uminom ng gamot na metformin na para sa sakit na diabetes. Ang dahilan naman nung isa ay ayaw niyangmagkasakit. Kaya pinangungunahan na nya ito. Prophylaxis dawang ginagawa nya dahil malakas ang sa pamilya ang sakit at halos lahat ay mayroon nito.

Bago natin himayin ang prinsipyo ng dalawa, ang metformin ay isang gamot na ibinibigay sa mga tuluyang tumataas ang asukalsa dugo ng mga diabetics. Pinabababa nito ang lebel ng asukalsa pamamagitan ng pagpigil ng paggawa ng glucose sa atay, pinapababa ang absorption nito sa bituka at pinagaganda ang sensitivity ng insulin na nanggagaling naman sa lapay o pancreas. Ito ay para na din hindi lumala at magkaroon ng kumplikasyon dala ng sakit. Tulad na lang ng panghihina at pamamanhid ng katawan, lalo na ng mga kamay at paa, panlalabo ng mata, hindi magandang paghilom ng sugat, at madami pang iba. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay masira ang mga kidneys na mangangailangan pa ng dialysis namaaaring pang habang buhay kung hindi kayang makapagpagawa ng renal transplant. Ang prophylaxis naman ay angisang aksyon para maiwasan ang anumang sakit na maaaringdumapo sa isang tao.

Hindi ibig sabihin na malakas ang family history ng diabetes, o anumang sakit ay agada gad magkakaroon nito. Kahit na pa mayroong genetic predisposition o may hindi benepisyong gene o DNA sa katawan ay kasiguraduhang magkakaroon ng sakit naito. Malaki pa din ang kinalaman ng pang araw araw napamumuhay at ang paligid na ginagalawan nito. At lalong lalona hindi nirerekomenda uminom ng gamot na hindi namankailangan. Tulad na lang kung mga antibayotiko na walanamang impkesyon. Mas magkakaproblema pa at maaaringhindi na tumalab ang gamot kung kakailanganin ito. Kaya ngapagpunta sa botika, ang unang hinahanap para kayo pagbilhanng gamot ay ang reseta ng doktor. Ito ang nagsasaad ng ga,ot na kakailanganin bilhin dahil ito ay kinakailanagan. Kaya hindidapat basta basta uminom ng gamot ng hindi narekomenda o nareseta ng isang manggagamot.

Iba naman ang kagustuhan na manatiling malakas at walangsakit. Hindi ito kailangan pangunahan ng inom ng gamot. Ayusin lang ng mabuti ang inyong lifestyle, sapat na ito. Kumain ng wasto, uminomng tubig, kumilos at gumalaw, iwasan ang bawal, at magahinga. Kunghindi sapat ang nagagawa, maaaring uminom ng mag supplement tulad ng mag bitamina at mineral. Ngunti yun lamang. Kung gustong matutong mag tama at maiwasan magkasakit, bumisita sa inyongdoktor. Kami ay buong pusong sasagot ng inyong mgakatanungan. Hayaan na lang natin ang tamis ng pag ibig ang makuha natin ngayong Pebrero, hindi ang anumang sakit o kumlikasyon. Happy Valentines!

Hanggang sa susunod! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwing martes10am at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan 9am saDZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggo ng 11am. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na#docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mgakomentaryo at katanungan.