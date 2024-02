Bawal sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na gumamit ng sikat na app na TikTok.

Ayon kay AFP spokesperson Col. Francel Padilla, dahil ito sa panganib sa cybersecurity.

Ani Padilla, sakop nito ang cellphone ng mga tauhan ng AFP na ginagamit sa personal at sa kanilang trabaho.

“Sa AFP, banned po siya. So we are not allowed to use TikTok. For one, because it’s an application made by China but is not used by China. So that in itself, we say go figure,” lahad ni Padilla sa The Howie Severino Podcast.

Paliwanag niya, kapag nagda-download kasi ng TikTok at iba pang libreng apps, nanghihingi ito ng permiso upang ma-access ang mga feature ng cellphone tulad ng camera, mikropono at messages.

“Not just Tiktok, but the free apps that we have in our gadgets, they have the capability to turn on our microphones, to look at us and watch us while we sleep and turn on our cameras, access our SMS sent messages to our contacts because we gave them permission when we downloaded these applications,” wika ni Padilla.

