Kinalampag ni Senadora Risa Hontiveros ang liderato ng Senado na mag-isyu na ng subpoena laban kay Pastor Apollo Quiboloy kasabay ng pagbunyag na maraming natatanggap na death threat ang mga testigo laban sa naturang religious leader.

Ayon kay Hontiveros, matagal na niyang naipadala ang liham kay Zubiri subalit hanggang nitong Huwebes, Pebrero 15 ay hindi pa niya ito nal-lagdaan.

“Kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napirmahan ‘yon ay hindi ko maipaliwanag ‘yon. Mas mabuti pang kay Senate President n’yo na lamang po itanong,” sabi ni Hontiveros sa isang forum sa Senado.

Sabi ng senadora, Pebrero 6 pa niya pinadala ang liham. Sa kanyang liham, sinabi niyang kaila¬ngang ipatawag si Quiboloy sa ginagawang imbestigasyon ng Senado para maharap at masagot nito ang mga ibinabatong krimen laban sa kanya at sa kanyang simbahan.

“For the information of the Senate President, Mr. Quiboloy has failed to honor the invitation of the Committee in its hearing on January 23, 2024, and the Senate has, under your leadership and the leadership of past Senate Presidents, consistently issued subpoenas against resource persons who fail, without justifiable reason, to attend its inquiries,” sabi sa liham.

“To further update you, in the days and weeks after the hearing, my office is in receipt of credible evidence of threats on the lives of our first two witnesses, and potential witnesses,” paglalahad pa niya sa liham.

Sinikap na kunan ng pahayag si Zubiri subalit hindi pa ito sumasagot habang sinusulat ang balitang ito.

Hinamon naman ni Hontiveros si Quiboloy, founder at lider ng Kingdom of Jesus Christ, na kung wala itong itinatago ay magkusa na lang pumunta sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa Lunes.

Kung hindi man lumutang si Quiboloy, sinabi ni Hontiveros na tuloy pa rin ang kanilang pagsisiyasat dahil sa may pangalawa pang grupo ng mga testigo ang haharap sa pagdinig.

Muling paalala ni Hontiveros kay Quiboloy, kilalang malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ‘no one is above the law’ kahit na nakakapit pa siya sa mga pinakamataas at pinakamaimpluwensiyang mga opisyal ng bansa. (Dindo Matining)