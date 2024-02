Usapang pag-ibig at ang tingin natin sa mga pinuno

Ilang linggo ko na ring pinag-iisipan ito, dahil na rin sa pamamayagpag ng mga balita ukol sa hiwalayan ng mga sikat na love team.

Sina Kathryn at Daniel. Si Bea at Dominic. Pati si Cherry Pie at si Edu noong bandang kapaskuhan.

Naisip ko, parang hindi nalalayo sa ganitong uri ng pasinasyon ang meron tayo para sa mga pambansang pinuno natin.

Tingnan na lang nga natin kung paano pag-usapan itong kasalukuyang hidwaan sa pagitan ng kampo ng mga Marcos at Duterte. Hiwalayan ng Team Unity. Breakup. Tsismisan. Parang love-team lang.

Naisip ko, ano ang sinasabi nito ukol sa atin, ukol sa kung paano natin sipatin ang mga lingkod-bayan natin? Tinitingala, hinahangaan, sinusundan natin sila nang para silang mga artista. Parang mga celebrity.

Itinuturing nating palabas ang mga kilos nila. Na para bang nasa sinehan lang ito at hindi talaga nakakaapekto sa atin. In fact, sa pagturing natin sa kanila nang parang artista, para nating tinatakasan ang sariling mga pagdurusa’t kahirapan. Entertainment sila. Spectacle na pinapanood, at hindi dumadapo sa totoo nating mga buhay.

Kaya na rin siguro ang daling palagpasin kapag natuklas nating nagnanakaw pala sila. Nagsisinungaling pala sila. Ibinebenta na pala nila tayo sa iba.

Kasi nga, palabas lang naman di ba? Sine lang ‘yan. Hindi totoong buhay.

Pero nothing can be farther from the truth. Hindi sila entertainer o celebrity. At ang mga kilos at desisyon at kahit mga salita nila, nakakaapekto sa mismong buhay natin. Ang pera mula sa kaban ng bayan na ibinubulsa ng halal na opisyal, puwedeng napunta sa ospital, sa kalsada, sa classroom. Ang kahihiyang dala nila, nagpapababa ng tingin sa atin ng iba– kaysa hangaan, pinagbubulungan tayo, at minsan pa nga pinagtatawanan.

Paano nga ba dapat tingnan ang mga pinuno? Para bang serbidor o utusan? Hindi rin naman makatarungan iyon. Para bang Diyos na hindi nagkakamali? Hindi rin.

Tutal kakatapos lang ng Valentine’s, hayaan ninyo akong magmungkahi: Kailangan nating simulang tingnan ang mga lider natin bilang mangingibig. Wala silang sariling mga ka-love team. Tayo, tayong taumbayan, ang dapat na ka-loveteam nila.

Ibig sabihin, ang unang tanong: Mahal ba talaga nila tayo? Handa ba silang sumagupa sa baha at pagod at sakuna? Handa ba silang magsakripisyo? O tayo na lang ba ang nahuhumaling sa kanila habang dinadaan tayo sa bola?

Kung magkamali sila, mapagbibigyan pa ba dahil alam nating handa silang magbago? Dahil tao lang silang nagkakamali rin? Dahil hindi naman lumihis sa tuwid ang kanilang intensyon? O talaga bang tatak na ng pagkatao nila ang panggagantso at kailangan na nating palayain ang sarili mula sa kanila?

Tapat ba sila at matino at taas-noo ba natin silang maipapakilala sa mga magulang natin? May bukas ba tayong nakikita kasama sila? Meron bang forever?

Interesanteng mga tanong, ‘di ba. Belated Happy Valentine’s sa lahat.