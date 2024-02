Thai boxer 35 segundo lang kay Reymart Gaballo

KINAILANGAN lamang ng 35 segundo ni World Boxing Organization (WBO) bantamweight No. 1 contender Reymart “Assassin” Gaballo upang tapusin ang kanyang nakaraang laban kontra sa beteranong si Phai Pharob ng Thailand sa first round sapat para maipadala ang maliwanag na mensahe kay WBO titlist Jason “Mayhem” Moloney para sa kanilang napipintong paghaharap ngayong taon.

Tinapos ni Gaballo (27-1, 22KOs) sa pamamagitan ng tatlong magkakasunod na upak na tinapos ng banat sa tagiliran na lubhang nagpadapa sa Thai boxer upang matagumpay na madepensahan sa ikalawang pagkakataon ang WBO Oriental belt na ginanap sa Midas Hotel and Casino nitong nagdaang Martes.

“That is what we want. We are ready for a shot at the world title,” pahayag ng coach ni Gaballo na si Nonito Donaire, Sr. matapos ipahinto ni referee Atty. Danrex Tapdasan ang laban para sa first-round knockout kasunod ng tatlong kombinasyon mula sa kaliwang suntok sa ulo, kanang straight at kaliwang hook sa tagiliran, kung saan matagal bago nakabangon si Pharob (35-4, 27KOs).

Hindi naman inaasahan ng 27-anyos mula General Santos City ang mabilis na pagtatapos ng laban na nagpahiwatig ng malaking pagkahanda para sa darating na world title fight kontra sa Australian champion.

“I didn’t expect that fight to end that early, but I hit him with a very good shot to the body,” sambit ni Gaballo na nailista ang kanyang ikatlong sunod na panalo matapos ang pagpapadapa din kay Ricardo Sueno at dikdikang laban kay Michael Bravo.

Sapol nang matalo kay Nonito “The Filipino Flash” Donaire, Jr. noong Nobyembre 12, 2021 sa Dignity Health Sports Park sa Carson, California para sa WBC 118-lb belt na nagtapos sa fourth-round knockout, naiibang Gaballo ang paunti-unting umaangat kasunod ng patuloy na pagsasaayos ng estilo katulong ni Donaire, Sr. upang mas hasain ang kahusayan bukod sa pagiging kilalang hard-hitting boxer, kung saan kasalukuyan ring No. 5 ranked sa International Boxing Federation (IBF).

Sa tulong ng kanyang pangunahing promoter na Sanman Boxing Promotions ni Jim Claude Manangquil at international matchmaker at MP Promotions President Sean Gibbons, mas lalong lalaki ang tsansa nitong matupad ang pangarap na makuha ang inaasam na kampeonato.

Patuloy naman sa pagiging undefeated ang tubong Cebu City boxer na si Kevin Jake “KJ” Cataraja (17-0, 13KOs) na nipagtanggol ang kanyang Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) super flyweight title laban kay Jun “The Blaze” Blazo sa bisa ng eighth-round unanimous decision.

Kasalukuyang nakalinya ang 28-anyos bilang No. 9 sa bakanteng World Boxing Organization (WBO), No.11 sa International Boxing Federation (IBF) title ni unbeaten Fernando Martinez ng Argentina, 13th ranked sa titulo ni Kazuto Ioka ng Japan sa World Boxing Association (WBA) at No. 19 sa World Boxing Council (WBC) ni Juan Francisco Estrada ng Mexico.

(Gerard Arce)