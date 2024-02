Swak na chemistry sandata ng Creamline – Alyssa Valdez

LAHAT ng koponan nagpalakas para subukang agawin ang All-Filipino crown ng Creamline Cool Smashers.

Kaya si team captain at ‘Phenom’ Alyssa Valdez, umaasa sa magandang chemistry nila sa loob ng taraflex court upang mabakuran ang kanilang titulo sa pagbubukas ng 7th Premier Volleyball League (PVL) simula Pebrero 20 sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Ipaparada ni Valdez ang kanyang balik puwersang laro at galawan kasunod ng mahabang recovery sa knee injury para pangunahan ang mga kakamping sina Second AFC Finals at three-time conference MVP Diana Mae “Tots” Carlos, Jessica “Jema” Galanza, Michele Gumabao, Kyla Atienza, Pang Panaga, Kyle Negrito, Risa Sato, Bernadeth Pons at mga bagong hugot na sina Dij Rodriguez, Denise Lazaro-Revilla at Bea De Leon.

“We’re definitely looking to achieve our goals. Hoping na maging maganda ang maipakita ng team, this conference, knowing na maraming teams ang nag-beef up and sana mas maging maganda ang chemistry namin,” pahayag ni Valdez nitong Miyerkoles ng hapon sa ginanap na press conference sa Colombus Room ng Discovery Suites sa Ortigas, Pasig City, na dinaluhan ng mga opisyales, coaches, team managers, team captains at piling manlalaro ng 12 miyembro.

Naniniwala naman si Creamline head coach Sherwin Meneses na unti-unti pa nilang makikita ang resulta ng laro sa mga darating na laban lalo pa’t aminado itong magiging matindi ang kakaharapin nilang pagsubok sa ibang koponan.

“We will try to defend the title this conference. Iyung ibang team nagpalakas and we’re looking to step-by-step muna kami this conference,” saad ni Meneses matapos kunin ang dalawang korona sa All-Filipino noong isang taon, habang susubukan nitong makuha ang inaasam na Grand Slam na dalawang beses naunsyami sa pagkatalo sa 2022 Reinforced at 2023 Invitational Conference.

Nakatakdang magharap sa unang araw ng salpukan ang Petro Gazz at bagong grupong Strong Group sa ganap na alas-4 ng hapon na susundan ng Chery Tiggo Crossovers at Capital1 sa alas-6 ng gabi.

Mag-dedebut naman bilang miyembro ng PLDT High Speed hitters sina Kim Fajardo at Majoy Baron laban sa Galeries sa Huwebes, Pebrero 22 sa alas-3 ng hapon sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, na susundan ng paglipad ng Choco Mucho Flying Titans at NXLed Chameleons sa alas-5 ng hapon.

Matutunghayan naman sa Pebreo 24 ang laro ng Strong Group at Chery Tiggo sa alas-2, gayundin ang Akari Chargers at Cignal HD Spikers sa alas-4 ng hapon, na tatapusin ng Creamline at Foxies, para sa preliminaries na tatagal hanggang Abril 27, habang apat na koponan ang aangat sa semifinals para sa single round-robin para alamin ang maglalaban sa best-of-three battle-for-bronze at championship round.

(Gerard Arce)