SM malls, kabog sa Feb celebration!

Punong-puno ng masasayang selebrasyon ang buwan ng Pebrero!

Tulad ng Chinese New Year at Araw ng mga Puso!

Lahat ng ‘yan, mapi-feel mo sa SM malls na talaga namang pinaghandaan.

Perfect mag-date dito sa SM Mall of Asia (MOA) na may malalaking bear, lobo, at heart shaped na mga disenyo.

Maririnig mo pa ang Bruno Mars medley!

Naghanda rin ang SM Aura ng harana at matatamis na pagkain para sa iyong loved one o buong pamilya.

Dito naman sa SM Megamall, sintamis ng mga magsing-irog na pumapasyal ang kanilang Greyhound PH’s Strawberry Kiss for Two o Young Coconut Crepe Cake.

At syempre, pwede rin ang iyong love na love na pets sa SM By the Bay Paw Park, kung saan maaari silang maglaro at mag-picture.

Hindi naman nagpahuli ang S Maison sa Conrad Manila sa kanilang “Springtime Valentine’s” display na may naggagandahang Swan at floral arrangement.

Kung bet mo naman ay playtime, perfect dyan ang Skypark Lawn ng SM Aura.

Mayroon ding all-electric indoor go-cart adventure na una sa Pilipinas na matatagpuan sa SM City North Edsa.

Dito rin sa SM City North Edsa, mapi-feel mo ang romantic ambiance sa kanilang glowing message of love sa mga lotus flower na nakapalibot sa Skygarden.

Samantala, dahil patok pa rin ang pasalubong sa Year of the Dragon ngayong buwan, mabibili sa SM Megamall ang charms for luck and love!

(Natalia Antonio)