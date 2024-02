Plano ng Senado na amiyendahan ang kanilang rules para sa isang Senate assembly at irekomenda ang pagrebisa sa 1987 Constitution, ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri.

Sabi ni Zubiri, napag-usapan na umano nila ni Senador Sonny Angara at Senate Minority Floor Leader Aquilino “Koko” Pimentel Jr. ang tungkol dito.

“Once the committee report is signed, that is a trigger for us to take it up on plenary for discussions and debates,” sabi ni Zubiri sa panayam sa ANC.

“Well, of course, we have to amend the rules to allow this. This is the first time we’ve done this, which is basically discussing already in plenary particular amendments to the Cons­titution. So we have to amend the rules to allow what you call a Senate assembly,” dagdag niya.

Ayon pa kay Zubiri, ang pangalang constituen­t assembly ay hindi makikita sa Kons­titusyon. “It’s an animal that we just coined by ourselves,” saad pa niya.

Nakasaad aniya sa Section 1, Article XVII ng Saligang Batas na ang Senado at House of Representatives ay maaring amiyendahan ang Konstitusyon na may 3/4 boto. (Dindo Matining)