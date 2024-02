Inihain sa Kamara de Representantes ang isang panukala na naglalayong bigyan ng heartbreak leave at emotional support ang mga empleyadong bigo sa pag-ibig.

Ayon kay Cagayan de Oro City Rep. Lordan Suan, may-akda ng panukalang Heartbreak Recovery and Resilience Act (House Bill 9931) layunin ng panukala na matulungan ang mga empleyado na naghihirap dahil sa pinagdaanang breakup.

“Studies reveal the substantial toll breakups take on indivi­duals, affecting their emotional and mental well-being, leading to decreased producti­vity, absenteeism, and legitimacy of emotional distress stemming from personal life and offers crucial support during this challenging time,” sabi ni Suan.

Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng isang araw na unpaid heartbreak leave kada taon ang mga empleyado na wala pang 25 taong gulang.

Ang mga empleyado na edad 25 hanggang 35 ay hanggang dalawang araw na unpaid heartbreak leave naman ang ibibigay kada taon.

Sa mga edad 36 pataas, tatlong araw na unpaid heartbreak leave ang maaaring gamitin kada taon.

“Younger employees, facing societal pressure to quickly ‘bounce back,’ may be­nefit from shorter leave periods, while older individuals navigating complex family dynamics or financial dependencies might require longer periods. This differentiated approach ensures equitable access to leave while recognizing individual needs and circumstan­ces,” paliwanag ni Suan.

Upang magkuwalipika, ang empleyado ay kailangang sumulat sa kanyang employer kaugnay ng pinagdaraang breakup. Kailangan naman na magpaalam sa employer dalawang araw bago gamitin ang leave. (Billy Begas/Eralyn Prado)