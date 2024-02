Roma Mae Doromal ibabalik angas ng Ateneo

Mga laro sa Sabado: (MOA Arena)

2:00pm – Ateneo vs UE (women’s)

4:00pm – Adamson vs DLSU (women’s)

Halos limang taon na ang nakakalipas sapol nang makapasok sa Finals at magwagi ng kampeonato ang Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles sa pangunguna nina Deanna Wong, Bea De Leon, Maddie Madayag, Katrina Tolentino at coach Oliver Almadro.

Sa kasalukuyan, patuloy na dumaraan sa isang proseso ang koponan kasunod na rin ng paglisan ng ilan sa mga mahahalagang susi para muling makalipad nang mataas ang mga ‘Agila ng Katipunan’ sa tulong ng mahigpit na depensa ni team captain Roma Mae Doromal.

Sa darating na 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament, matutunghayan ang bagong sibol na mga manlalaro na gagabayan ng senior libero.

Direstong inamin ng bagong head coach na si Brazilian Sergio Veloso na puntirya ng koponan na makapasok sa Final Four matapos na hawakan ang koponan noong Hulyo 2023, kung saan nagsagawa sila ng tryouts at lumahok sa iba’t ibang pre-season na torneo.

“Mentally, we try to do our best, no matter the opponent. Our players need to play their maximum all the time,” wika ni Veloso sa report ng One Sports. “I want to take our team to the top four, it’s our target. I know [we] have strong opponents, but [we] fight for that.”

Sasabak na sina Doromal at ang Blue Eagles, Sabado, kontra sa bagong balasang University of the East (UE) Lady Warriors sa pambungad na laro ng women’s division sa alas-2 ng hapon sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Matuturing na isa na sa natatanging senior players ang 23-anyos na floor defender matapos ang pag-alis ng kanilang mga masasandalang manlalaro tulad nina Faith Nisperos, Joan Narit at Vanessa “Vanie” Gandler na tumalon na sa magkakaibang koponan sa Premier Volleyball League (PVL).

Tatayong bagong kapitana ng Lady Eagles ang 5-foot-4 floor defender na makakatulong naman sa depensa si middle blocker AC Miner at opposite hitter Lyann De Guzman, habang inaasahan ring makakatulong sa koponan sina Geezel Tsunashima, Faye Nisperos, Takako Fujimoto at incoming rookie setter mula Bacolod Tay Tung High School na si Katherine Cortez.

“Siyempre super grateful ako and blessed to have this privilege na ma-lead sila. And at the same time, ‘di siya smooth sailing,” pahayag ni Doromal. “Challenging talaga siya to lead a rebuilding team and specifically bago rin ‘yung coach namin. So far naman kaya naman and at the same time with the help of my teammates, ‘di naman sila mahirap i-lead.”

Tatangkaing pagtulungan nina Doromal at coach Veloso na mapaganda ang 4-10 kartada sa nagdaang 85th season para sa sixth place, upang tapusin ang mahabang taon ng pananatili sa Final Four sapol nang makuha ang kampeonato noong 76th at 77th season at titulo uli sa 81st.

(Gerard Arce)