PVL Rookie Draft sisimulan sa Hunyo

PUPUTULIN ng Philippine Volleyball League (PVL) ang kanya-kanyang direktang paghahanap at pagrerekruta ng mga may dugong Pilipinong manlalaro sa labas ng bansa sa kalagitnaan ng taon.

Ito ang inihayag nina Sports Vision at PVL President Richard “Ricky” Palou at Commissioner Sherwin Malonzo ukol sa plano ng tanging propesyonal na liga ng volleyball sa bansa na mailatag ang isang kompetitibo at mas pantay na komprehensibong polisiya at susundin na programa.

“Come June, all new players will apply for the draft,” sabi ni league commissioner Sherwin Malonzo sa paglulunsad ng bagong season sa All-Filipino press conference sa Pasig City nitong Miyerkoles. “Iyon ang paglipat mula sa amateur o collegiate volleyball hanggang sa pro. Kailangan nilang dumaan sa draft.”

Ipinaliwanag naman ni Palou na nais nitong maging pantay ang kalidad ng bawat koponan habang unti-unti nitong nahuhubog at isinasaimplementa ang napapanahong pagbabago sa pagpapatupad ng mga malalaking desisyon sa kalagitnaan ng taon.

Una na dito ang pagsasagawa ng Rookie Draft sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maging propesyonal na liga ang PVL.

Ang aktibidad ay hahatak sa mga direktang pagkuha mula sa de-kalidad na talento o local collegiate standouts ng mga koponan upang palakasin ang kanilang komposisyon.

Isa lamang ang naging UAAP Most Valuable Player at Rookie of the Year na si Bella Belen sa mga inaasahang aabangan na posbileng tumalon sa liga.

Ang kampeon ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Champions League na Petro Gazz ang pinakahuling koponan na direktang nag-recruit ng isang manlalaro matapos nitong papirmahin si Brooke Van Sickle.

(Lito Oredo)