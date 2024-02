HINIMOK ni Pope Francis ang mga mananampalataya na iwasan ang social media at ituon ang atensiyon sa pagdarasal.

Sa kanyang homiliya sa misa sa Vatican noong Ash Wednesday, iginiit ng Santo papa ang kahalagahan ng taimtim na pagdarasal lalo ngayong panahon ng Kuwaresma.

Ani 87-anyos na Argentinian pope, mahalaga na magnilay ang mga tao para humingi ng kapatawaran sa mga pagkakamaling nagawa nila gayundin ang paghingi ng paggabay sa Diyos para sa kanilang pagbabago.

Giit pa ng pinakamataas na lider ng Simbahang Katolika, ang buhay ay hindi dapat nakasentro sa mga laro sa social media, mga tsismis laban sa mga sikat na personalidad o bashing sa mga popular na personalidad.

Nanawagan ang Santo Papa sa mga tao na isabuhay ang diwa ng Kuwaresma dahil ito aniya ay panahon ng imbitasyon mula sa Diyos para bumaba at bumalik sa Kanya ng may pagmamahal at tiwala.