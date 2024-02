Nabawi ng Philippine Coast Guard ang kontrol sa kanilang X page (dating Twitter) nitong Huwebes matapos na ito ay mapasok ng hacker­.

“Good morning. As of 11:30 a.m., we are glad to announce that we have retrieved access [to] our official X (formerly Twitter) account with assistance from the X Support Team,” ayon sa statement ng PCG.

“We have also strengthened our security measures to protect our account against security breaches,” dagdag pa nila.

Noong ma-hack ang X account ng PCG, burado ang mga post sa page at reply tabs ng nasabing account bagamat nanatili pa rin ang mga like. Gayunman, karamihan sa mga “likes” ay galing sa account na naglalako ng cryptocurrency.

Noong Pebrero 4, kabilang ang PCG sa mga government website na tinarget ng cyberattack. Sabi ng Department of Information and Communications Technology (DICT), ang internet protocol address na nagsagawa ng cyberattack ay natunton sa China.

Mariing itinanggi ng China na may kinalaman sila sa cyberattack sa mga government website ng Pilipinas.

“Some Filipino officials and media maliciously speculated about and groundlessly accused China of engaging in cyberattacks against the Philippines, even went as far as connecting these cyberattacks with the South China Sea disputes. Such remarks are highly irresponsible,” ayon sa statement ng embassy noong February 5.