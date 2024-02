Kailangan pa ang dagdag na aksiyon at mga hakbang upang mas lalong mapahusay ang pagtugon ng Philippine National Police (PNP) sa mga emergency at hindi inaasahang mga sitwasyon.

Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang PNP na bumili ng mahuhusay na mga kagamitan sa komunikasyon upang mapaigting ang kakayahan at interoperability sa panahon ng krisis.

Sa ginanap na command conference sa Kampo Crame nitong Huwebes nang umaga, binigyang-diin ng pangulo ang pangangailangang magkaroon ng magandang sistema sa komunikasyon sa loob mismo ng PNP.

“We have to be able to communicate to each other, lalong lalo na sa mga disaster response. Kailangan alam natin kung ano ‘yong situation on the ground,” anang pangulo.

Kailangan aniyang mayroong agarang responde at makapag-report agad kung ano ang nangyari at kung ano ang sitwasyon sa panahon ng kalamidad.

Inatasan rin ni Pangulong Marcos Jr. si PNP Chief General Benjamin Acorda na gumawa ng plano kung paano mapahusay ang kakayahan sa komunikasyon dahil sa report na mahina ang kakayahan ng mga kagamitan ng PNP.

“We really need to come up with a plan to improve the communications capability of PNP. You cannot do your job without being able to communicate because mag-aantay kayo ng instructions, magrereport kayo sa central office, etc., etc,” dagdag ng Pangulo.

Pinuna ng presidente ang mga kagamitan ng PNP na masyadong mababang uri dahil maging ang digital radio ay hindi umano nakaabot sa 40 percent sa alinmang kategorya.

Hanggang nitong Ferbruary14 ay hindi pa na­ngangalahati ang PNP sa mga kailangang kagamitan sa komunikasyon, at hindi pa nakumpleto ang pagbili sa 18 units ng repeaters, satellite phones at iba pa sa ilalim ng PNP Capability Enhancement Program. (Aileen Taliping)