Nagpalabas ang Department of Budget and Management (DBM) ng P2.5 billion para sa Free Public Internet Access Program ng Department of Information and Communications Technology (DICT).

Pinirmahan na ni DBM Secretary Amenah Pangadaman ang Special Allotment Release Order (SARO) pati na ang Notice of Cash Allocation nito sa unang quarter na nagkakahalaga ng P356.2 million para sa maintenance and other operating expenses ng ahensiya.

Sa ilalim ng programa ay magtatayo ang DICT ng mga pasilidad gaya ng high-capacity networks, Middle Mile at Last Mile ICT infrastructures gayondin ang towers, data centers at iba pang kailangan para sa pagtatatag ng libreng Wi-Fi.

Kabilang sa mga magkakaroon ng libreng Wi-Fi mula sa gobyerno ay mga pampublikong lugar at state Universities and Colleges.

Sinabi ng DBM secretary na isa sa mga adhikain ng Marcos administration ay maayos na connectivity para sa lahat ng Pilipino lalo na sa mga estudyante sa ilalim ng Bagong Pilipinas. (Aileen Taliping)