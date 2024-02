Ogie, Regine may post V day celebration sa NYC

Hindi magkasama nitong Valentine’s day sina Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid dahil nasa Newport Performing Arts Theater ang una at may concert with Odette Quesada.

Nasa Los Angeles, California naman si misis para sa US concert tour nito.

Pero kahit magkalayo nga ay nag-video call naman sina Ogie, Regine.

Ang bongga rin dahil nagawan ni Ogie ng paraan na mapadalhan ng flowers sa LA si Regine.

Sabi nga ni Regine, na-surprise siya at nagawan nga ni Ogie na mapadalhan siya ng flowers.

Anyway, sabi pa ni Regine sa post niya, “See you guys soon.”

Pero ang tinutukoy ni Regine na “See you guys soon” ay dahil magkikita sila ni Ogie at ng anak nilang si Nate sa New York City.

Sa February 19 sila magkikita sa NYC.

Sa February 17 kasi ang alis nina Ogie, Nate pa-Amerika.

Si Regine naman ay aalis ng San Francisco, California pa-NYC on February 19.

May school field trip kasi sa NYC si Nate at sasamahan ni Ogie. Magdyu-join naman si Regine sa kanyang mag-ama.

So may belated V date sina Ogie, Regine sa NYC, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)