Ipinagtanggol ni Presidential Human Rights Committee Secretariat Executive Director and Undersecretary Severo Catura ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), at sinabing isang paraan ng karapatang pantao ang mandato ng task force para makamtan ang kapayapaan at kaunlaran.

Sa ‘virtual’ na pulong-balitaan ng Integrated Communications Operations Center (ICOC), umapela din si Catura sa media na tulungan ang pamahalaan na maiparating ang katotohanan hinggil sa papel na ginagampanan ng NTF-ELCAC.

Dahilan ni Catura, marami ang sumisira sa imahe ng task force lalo na ang mga tao o grupong kaalyado ng maling ideolohiyang pinakakalat ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF).

“Ang NTF-ELCAC, sa mga ginagawa nito, ay isang human rights mechanism para punuan ang obligasyon ng pamahalaan na protektahan ang taong-bayan,” paliwanag ni Catura.

Sa pagtupad aniya ng NTF-ELCAC sa mandato nito, nagawa ng task force ang mga community development, livelihood programs, at mga inisiyatibong pang-kapayapaan.

“Ang ginagawa natin dito (sa NTF-ELCAC) is very much anchored sa achievement of peace and development and using a human rights-based approach to achieving that peace and development,” paliwanag pa ni Catura.

Bilang halimbawa, sa pagtutulak ng pamahalaan sa karapatang pang-tao, ayon kay Catura, ang task force naman ang nagdadala ng mga ikauunlad na pangangailangan ng mga mamamayan sa partikular na lugar.