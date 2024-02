Nelson Mariano III kinapos sa korona

TUMULAK ng dalawang sunod na panalo sa last two rounds si FM Nelson Mariano III pero kinapos pa rin sa katatapos na 2024 KCFAP Valentine’s Rapid Tournament na nilaro sa Kitchener Complex sa French Road, Singapore, Lunes ng gabi.

Kinalos ni Mariano III si Nguyen Nghia Gia An ng Vietnam sa sixth at penultimate round habang kinaldag sa last round si No. 4 seed Jonathan Jing Xi Lee ng Singapore upang ilista ang anim na puntos at masolo ang second place sa event na ipinatupad ang seven rounds Swiss System.

Si Mariano ay kapatid nina five-time national women’s champion Cristine Rose Mariano-Wagman at Singapore-based GM Nelson Mariano II.

Lumanding naman sa third place ang isa pang Pinoy woodpusher na si FM Nelson Villanueva na natalo sa nagkampeon na si FM Andrean Susilodinata ng Indonesia.

May limang puntos si Villanueva, may tsansa sanang mag 1-2 punch ang Pinoy chessers kung tinalo nito si Susilodinata sa last game.

Samantala, hindi nakasampa sa top 10 ang dalawa pang Pinoy bets na kasali, nasa 11th place si AFM Wil-Israel Aquino na may apat na puntos habang si Christian Lumapac ay pang-21 tangan ang tatlong puntos.

(Elech Dawa)