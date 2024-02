HINDI na nakapagtimpi ang isang 39-anyos na misis mula sa Peru at tuluyang pinutol ang ari ng kanyang mister dahil sa pagiging babaero nito.

Sa ulat, tiniyempuhan umano ng misis na natutulog ang kanyang mister nang dakmain niya ang ari nito at saka pinutol gamit ang kutsilyo.

Iniimbestigahan na ng pulisya ang ginang.

“We are awaiting the results of the investigation to determine the motive and circumstances of the events,” ayon kay Darinka Lossio, piskal sa lungsod ng Chota, northern Peru.

Bago putulin ng babae ang ari ng mister, nag-away muna umano ang dalawa dahil lasing na naman ang huli nang umuwi ito.

Inakusahan ng misis ang biktima na galing na naman ito sa kanyang babae kaya nagtalo ang mga ito.

“He had a traumatic amputation, he has been given medical care and will receive psychiatric support,” dagdag ni Lossio.

Samantala, patuloy na nakalalaya ang babae na nag-aalaga ng tatlong buwan nitong anak.

Noong 1993 sa Amerika, naging sentro ng kontrobersya ang ginawa ng Ecuador-born na si Lorena Bobbitt nang putulin niya ang ari ng kanyang asawa habang natutulog ito dahil sa pagiging babaero nito.