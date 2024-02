Miguel Tanfelix kinandado puso kay Ysabel Ortega sa Korea

Hindi nagkasama sina Ysabel Ortega, Miguel Tanfelix nitong Valentine’s day. Nasa Korea kasi si Miguel para sa taping ng bago niyang project.

Pero siyempre ginawa pa rin ni Miguel ang lahat para mapasaya si Ysabel.

“1600+ miles away from each other. Miguelito misses his Maria!” sabi ni Miguel.

Ang bongga ni Miguel na ginawa talaga ang paandar ng mga magdyodyowa, na nagpunta sa South Korea, na bumili ng kandado na korteng puso, sinulat ang mga pangalan nila ni Ysabel (Maria & Miguelito), at sinabit sa area na `yon.

“Halaaaaaa ‘yan pala surprise mo ah! Maria misses you too Miguelito. Huhuhu! Uwi ka na pls!” sabi ni Ysabel kay Miguel.

“Hanapin natin to ‘pag punta natin sa Korea in the future!” sabi naman ni Miguel.

Oh, di ba? Nakakakilig na nakakaiyak.

Na hindi hadlang ang malayong lugar para maiparamdam mo kung gaano mo kamahal ang isang tao.

Sa Instagram story ni Ysabel ay makikita mo rin ang post niya na pinauuwi na niya si Miguel, ha! Super miss na talaga niya ang aktor.

Heto nga ang chika ng mga faney:

“Grabe bakit ako naiiyak. Sobrang love ko kayong dalawa. Mahal na mahal namin kayo. Sana mas maging strong pa ang relasyon niyo.”

“Sana puwede na kayong mag-travel na magkasama at puntahan niyo ulit ang area na `yan.”

“Sana payagan na si Ysabel ng parents niya na mag-travel sa Korea para dalawin si Miguel.”

“Nakakaiyak si Miguel kung paano niya iparamdam ang pagmamahal kay Ysabel.”

Well, sana lahat ng boylet, tulad ni Miguel, ha!

(Dondon Sermino)