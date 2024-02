Kinontra ng grupo ng mga negosyante sa bansa ang P100 wage hike bill sa Senado dahil siguradong ikalulugi raw ito ng mga negosyo.

Sa Bagong Pilipinas public briefing nitong Huwebes, sinabi ni Sergio Ortiz Luis, pangulo ng Emplo¬yers Confederation of the Philippines (ECOP), hindi makikinabang ang mahihirap na manggagawa sa P100 dagdag-sahod dahil mas marami ang mga nagtatrabaho sa informal sector na wa-lang mga employer gaya ng mga vendor, magsasaka, mangingisda, tricycle drivers, pedicab at maging ang tour guide.

Minadali aniya ng mga senador ang hearing sa panukala dahil hindi naman tinawag ang mga stakeholder, bagkus sila-sila lamang ang nagkumbinsihan sa kanilang panukala.

Sinabi ni Ortiz-Luis na mismong ang mga ekonomista ay hindi sang-ayon sa panukala dahil mala¬king peligro ito kapag nagkataon.

“Okay lang ‘yong mga P30 to P60 increase, kaya ‘yan. Pero ‘yong P100, ay naku catastrophe ‘yan,” ani Ortiz-Luis.

Ipinaliwanag ng ECOP president na kahit taasan ng suweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor, magiging pansamantala lamang ito dahil kapag inabutan ng inflation ay mawawala rin ito.

Bukod dito, hindi aniya kakayanin ng mga maliliit na negosyante ang dagdag P100 sahod kaya ang mangyayari ay baka magsara ang mga ito.

“Ang problema sabi ng mga ekonomista, pagka tinaasan nila ng P100, eh 2% tataas ang inflation. Bumababa na nga sana patataasin na naman natin,” dagdag ni Ortiz. (Aileen Taliping)