Mel Tiangco hiniling na ipagdasal si Kris Aquino

Pinusuan at umani ng papuri mula sa netizens at sa avid viewers ng ‘24 Oras’ ang paghingi ng panalangin ni Mel Tiangco on national TV para sa agarang paggaling ni Kris Aquino.

Matapos ngang ipalabas sa Kapuso news program ang excerpts ng exclusive interview ni Boy Abunda kay Kris noong Miyerkoles ng gabi ay halatang nalungkot ang beteranang news anchor kaya bago sila magpaalam ay inihabol niya sa kanyang spiel ang katagang “Ipagdasal po natin si Kris Aquino.”

Touched ang netizens sa simpleng gesture na iyon ni Mel.

Gaya ni Mel, hangad rin ng marami nating kababayan ang pagbuti ng kalusugan ni Kris.

Halatang miss na miss na ng mga Pinoy ang nag-iisang Kris Aquino dahil bumaha ng birthday greetings at mga nakaaaliw na videos ni Tetay ang social media nitong Valentine’s Day kasabay ng kanyang 53rd birthday.

At least marami pa rin ang nagmamahal kay Kris, ha!

(Ogie Rodriguez)