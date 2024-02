Mark Leviste may pa-cake, flowers sa birthday asalto ni Kris Aquino

Dahil sa online guesting ni Kris Aquino sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’ ay nagpaayos ang tinaguriang ‘Queen of All Media’.

Ang kaibigan naming beauty expert ng Los Angeles, California na si Kimora Bernabe ang nag-ayos kay Kris.

Sa bahay ni Kris sa Orange County siya pinuntahan ni Kimora.

Bale Tuesday night ay inayusan na ni Kimora si Kris.

“Kasi live ‘yung interview ni Tito Boy (Abunda) kay Kris, 1:00am ‘yon ng February 14 dito sa California. So Tuesday night pa lang ay nasa bahay na ako ni Kris,” tsika ni Kimora.

Siyempre, may pa-birthday asalto na rin kay Kris ang mga anak na sina Josh, Bimby.

Si Batangas Vice Governor Mark Leviste naman ay may pa-cake raw kay Kris nang kantahan nila ito ng happy birthday pagdating ng midnight.

“May flowers din si Mark for Kris,” sey ni Kimora.

Ang sweet nga ni Mark kay Kris, ha!

Anyway, sa interview ni Kris kay Boy ay sinabi niyang tiwala siya sa dasal pagdating sa kinahaharap niyang sakit.

Dahil daw sa dasal ay kakayanin pa niya ang mga sakit niya ngayon.

Sabi naman ni Kimora, bilib sila sa pagiging matatag ni Kris sa kabila ng matinding pinagdaraanan.

“Palagi rin namin siyang pinagdarasal,” sey ni Kimora.

Belated happy birthday, Kris. Get well soon!

(Jun Lalin)