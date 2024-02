Maris Racal, Anthony Jenkins ‘wedding’ bitin sa halikan

Grabe ang kilig ng mga faney sa music video ni Darren Espanto para sa kantang ‘Iyo’, ha!

Umani ng papuri, at siyempre, sangkatutak agad ang nanood sa loob lang ng isang araw.

Ang bongga naman kasi magpakilig ng ‘unexpected love team of 2024’ na sina Maris Racal, Anthony Jennings, eh.

Sa music video nga ay makikita sina Maris, Anthony kung paano maglambingan, magtitigan, at yes, kuhang-kuha nga nila ang kiliti ng mga manonood, ha!

Lalo na sa bandang dulo ng video na kung saan ay kinasal sila.

Kaya may banta ang mga mga faney nila, na kapag hindi nila pinanindigan ang nararamdaman ng mga fan nila, magwawala talaga sila.

“They are the biggest love team of 2024. Ang ganda ng timing nila.”

“Best love team of 2024.”

“Parang prenup video nila, ha! Ang bongga ng SnoRene!”

“My fave SnoRene ship is sailing.”

“Sino ba ang mag-aakala na magki-click ang tandem nila. Their undeniable chemistry and kilig aspect hook the viewers.”

“Grabe ang visuals nila, sobrang bagay sila, ang perfect ng hitsura nila sa isa’t isa.”

“Goosebumps ako sa SnoRene. Nakakaiyak ang kilig sa kanila.”

“Feeling ko, kinasal talaga sina Anthony at Maris.”

Pero siyempre, medyo bitin pa rin ang music video, dahil kasal nga ang concept, at feeling nila, dapat may halikan sina Maris at Anthony, ha!

Naku, sa pelikula na lang abangan `yon, ha! For sure, kapag nabigyan ng mas bonggang project ang dalawa, mas totodo sila sa lambingan, at sa pagpapakilig.

Abangan! (Dondon Sermino)