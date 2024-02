Lola utas sa lasing na pulis

NASAWI ang 67-anyos na lola matapos umano itong masuwag ng sasakyan na nasalpok ng rumaragasang police patrol car na minamaneho ng isa umanong lasing na pulis noong Miyerkoles sa Lal-lo, Cagayan.

Kinilala ang biktima na si Josefa Julian, residente sa bayan ng Lal-lo.

Ayon sa Lal-lo Police Station (LPS), iniimbestigahan na ang suspek na kinilalang si P/Cpl. Algen Doblado, 29, miyembro ng Aparri Police Station, ng San Antonio, Aparri, Cagayan.

Sa report, nakainom umano ng alak si Doblado nang mag-overtake ito sa isang sasakyan habang binabagtas ang kahabaan ng Barangay Catayauan sa nasabing bayan.

Dahil sa kalasingan, ayon sa LPS traffic bureau, hindi nakontrol ng pulis ang manibela hanggang sa sumalpok ito sa nakahintong van at Montero na bumangga naman sa biktima na nakatayo sa gilid ng kalsada.

Dinala sa ospital si Julian pero hindi na ito nakarating nang buhay dahil sa tinamong malalalim na sugat sa katawan at ulo.

Nakakulong ngayon si Doblado sa LPS jail at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, damage to property ay anti-drunk driving law.

(Allan Bergonia)