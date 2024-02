Liza Soberano sasabak sa The Anime Awards

Bongga pa rin talaga ang career ni Liza Soberano kahit hindi masyadong kumita ang first Hollywood movie niyang ‘Lisa Frankenstein’ nang mag-open ito sa US kamakailan lang.

Kalat at usap-usapan sa X ang sari-saring hindi kaaya-ayang reviews at hindi magandang box-office results nito. Ayon nga sa ABC News, “Lisa Frankenstein didn’t come to life at the North American box-office in its first weekend in theaters. The horror comedy debuted in second place on a very slow Super Bowl weekend, behind the spy thriller ‘Argylle’.”

Maski rito sa Pilipinas ay hindi rin ganun kalakas sa takilya ang pelikula nina Liza at Kathryn Newton na nag-open sa sinehan mga last February 7.

Pero dedma na rito ang fans ni Liza kasi super proud at happy pa rin sila sa achievement na ito ng idolo nila at muli nga silang nag-iingay sa social media matapos inanunsiyo na isa ang aktres sa mga guest presenter sa inaabangang ‘The Anime Awards’ na gaganapin sa Tokyo, Japan on March 2, 2024.

Bongga ang mga celebrities na makakasama ni Liza sa nasabing international event na magso-showcase sa mga top musical talent and entertainment icons sa buong mundo.

Pero hindi lang si Liza ang nag-iisang Pinoy na makikita sa stage ng ‘The Anime Awards’, last week ay inanunsyo sa social media accounts ng nasabing awards na kasali rin bilang presenter ang Pinay singer/songwriter at ‘PBB’ alumna na si Ylona Garcia.

For sure hindi lamang mga anime lovers ang mag-aabang sa gagawing performances nina Liza at Ylona.

‘Yun na!

(Ogie Rodriguez)