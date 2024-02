Kahit siya na ang ‘the one’: Leren Bautista ‘di pa handang pakasal kay Ricci Rivero

Hoping si Ricci Rivero na si Los Baños, Laguna Councilor Leren Bautista na ang kanyang ‘the one’.

Ibinahagi rin ng basketball player sa entertainment press na mas happy ang relationship nila ng dating beauty queen kaya deadma na siya sa mga umiintriga pa rin sa kanila, na gusto raw silang hilahin pababa.

“I won’t say na nasa taas ako, it’s just that kailangan kong mag-focus sa sarili ko kung paano ako magiging better sa araw-araw kaysa sa issues na ’yan.”

Kahit grabe ang intrigang kanyang pinagdaanan ay hindi naman daw siya na-trauma.

“Siguro I wouldn’t say traumatized pero siguro I’ve learned.”

Samantala, sa latest vlog ng fashion designer na si Renee Salud, nilinaw ni Konsi Leren na parehas silang single ni Ricci nang magsimula silang mag-date.

“Alam ko po ’yung katotohanan at wala naman po kaming inapakan na tao. Kaya kung mapapansin mo, we’re very happy and nalalabas na namin kung ano ’yung meron kami,” sey nito.

Dagdag pa niya, “Walang nag-overlap, walang inagaw, walang nang-agaw. Malinis po ’yung conscience namin na ’yung naging relationship namin ay malinis lang talaga.”

Pero nang tanungin siya ni Renee kung ready na siyang mag-settle down kay Ricci, sey niya, “Los Baños muna.”

Well…

(Byx Almacen)