Julie Anne San Jose pang-forever na ang relasyon kay Rayver Cruz

Puring-puri ng mga netizen sina Julie Anne San Jose at Rayver Cruz!

Kasi nga, hindi puro ‘kalandian’ ang ginawa ng dalawa nitong Valentine’s day, dahil naalala nila ang pagiging Katoliko nila.

Makikita nga sa Instagram ni Julie na bukod sa pagtanggal ng bulaklak, dinner date with Rayver Cruz, nagsimba rin sila para sa Ash Wednesday.

May ibang mga couple kasi na mas inuna ang mag-date, at nakalimutan nila ang obligasyon nila bilang mga Katoliko.

Kaya sabi nga ng mga fan, siguradong pang-forever ang relasyon ng dalawa, dahil nasa sentro nila ang Diyos.

“Napakatamis ng relasyon niyo, pero nakaka-touch dahil palagi niyong naalala ang Diyos.”

“Always keep the love burning. And put God into the center of the relationship and everything will be fine.”

“It makes me happy seeing you na parehong happy at palaging kasama ang Diyos sa buhay niyo.”

Anyway, ngayon pa lang ay sinisigurado na nga ng dalawa na sila na ang magkakatuluyan.

“Always and forever Valentine’s,” ang caption nga ni Julie.

Oh, di ba? Forever na ang pinag-uusapan nilang dalawa. At super yes naman `yon kay Rayver.

“I love you so much po!” ang nakakakilig na mensahe naman ni Rayver kay Julie.

“I love you so much!” sagot naman ni Julie.

Kaloka, di ba? Sana all talaga.