Jorge Gallent nasa alapaap sa unang PBA championship

TUMIKIM agad ng victory ride si coach Jorge Gallent sa una niyang full conference bilang head tactician ng San Miguel Beermen.

Inihatid ni Gallent ang Beermen sa kampeonato ng 2023-2024 PBA Commissioner’s Cup nang kalusin ang sister team Magnolia 4-2 sa Finals huli ang come-from-behind 104-102 win sa Game 6 nitong Miyerkoles.

Inumpisahan ng SMB ang torneo na hindi nalaglag sa top 4 ng standings, tinapos ang eliminations sa 8-3 card at No. 2 sa likod ng Hotshots (9-2).

Twice-to-beat sa quarters, dinaan lang ng Beer sa isang bigwasan ang Rain or Shine bago winalis ang defending champion Ginebra sa tatlong laro sa semis.

Nilitanya ni Gallent ang pasasalamat sa kanilang fans, sa kanyang bosses sa SMB at sa players.

“I trust my team, I trust my players,” anang 55-year-old coach sa postgame press conference sa Smart Araneta Coliseum, nasa kanan si Finals MVP at Best Player of the Conference CJ Perez at sa kaliwa niya ang anak na lalaki.

“The more they’re down, they lift themselves up to a higher level,” dagdag ni Gallent sa ahon ng Beermen mula 67-54 sa bukana ng third quarter at 93-84 kalagitnaan ng fourth. “I just told them when we were down 9 that we have to finish the series because I don’t want to go to MOA (for deciding Game 7).”

Maayos naman ang takbo ng kampanya ng Beermen kay Ivan Aska, pero pinasibat ang import para kay Bennie Boatwright.

Undefeated si Boatwright at San Miguel sa huling apat na laro sa elims hanggang quarterfinals, tumikim na ng talo sa Game 3 at 4 ng Finals nang ibuhol ng Hotshots ang series 2-2.

“Turning point of the conference, the last two games of Ivan Aska,” balik-tanaw ni Gallent. “He really played his best out, and we won that and those games were against top teams Ginebra and TNT that lifted us up, then Bennie just took over.”

(Vladi Eduarte)