‘Hopefully many, still trying’: Matteo, Sarah tuloy-tuloy lang sa paggawa ng baby

Ang kulit ng chikahan nina Matteo Guidicelli at Jose Mari Chan!

Makikita sa Instagram story ni Matteo na inusisa ni Mr. Chan ang aktor/host kung paano niya ise-celebrate ang Araw ng mga Puso.

At siyempre, sinagot niya na sa bahay lang, kasama ang misis na si Sarah Geronimo.

Pero, ang kasunod na tanong ni Jose Mari ang nakapagpangiti sa lahat. Tanong nga niya kay Matteo, “How many children?”

Napangiti si Matteo, sabay sagot na…

“Hopefully many. But not yet, we’re still trying!”

Maririnig nga ang tawanan sa paligid nina Matteo at Jose Mari.

“Well, you can catch up. I have 9 grand children,” chika ni Mr. Chan kay Matteo.

Na parang sinasabi nga, na mahaba pa ang panahon, at siguradong mabibiyaan din sila ng maraming anak.

Anyway, kitang-kita mo nga ang kababaan ng loob ni Mr. Chan, na tinawag siyang idol ni Matteo, lalo na pagdating sa mga kuwento ng pag-ibig.

Hindi nga lang pang-Pasko kilala ang mga kanta ni Mr. Chan, kundi pati na rin kapag Araw ng mga Puso dahil sa masyadong makabuluhan, makahulugan.

Pero sagot lang ni Mr. Chan, “I’m just a friend of GMA, and ‘Unang Hirit’ is always be my fanfare.”

Na parang sinasabi nga niya na anytime na tawagin siya para mag-guest sa ‘Unang Hirit’, kahit maagang-maaga pa ito, sa mga ganitong okasyon tulad ng Pasko o Araw ng mga Puso, darating at darating siya.

Bongga! (Dondon Sermino)