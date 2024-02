Ginoo at Binibining Parañaque artistahin ang dating

Noong Saturday ay ginanap na ang grand finals ng Binibini at Ginoong Parañaque City 2024.

Ang nasabing pageant ay parte ng pagdiriwang ng 26th anniversary ng cityhood ng Parañaque.

Star-studded ang nasabing coronation night na dinaluhan nina Miss Universe Philippines 2020 at Kapuso actress Rabiya Mateo, MMFF 2023 Best Actor Cedrick Juan, Miss Universe 1984 Third Runner up na si Desiree Verdadero-Abesamis na tubong Parañaque rin.

Tinanghal na winners sina Mark Joseph Cruz ng Brgy. Marcelo Green at Angelica Evora of Brgy. Tambo.

Nagwaging 1st Runners up sina John Louis Silvestre of Brgy. Sto. Nino at Margarette Briton ng Brgy. Marcelo Green. 2nd Runners up naman ang promising young actor na si Tranx Risch of Brgy. Tambo na huling napanood sa MMFF entry na ‘Penduko’ ni Mateo Guidicelli at Lisa Marie Jane Craven ng Brgy. BF Homes.

3rd Runners up naman sina Jayvinne Jainar ng Brgy. San Antonio at Kaitrin Marcelo of Brgy. Vitalez at 4th Runners up sina Jhon Adrian Zafra ng Brgy. San Isidro at Nicole Grencio of Brgy. San Antonio.

In fairness, artistahin ang dating ng mga winner ng nasabing pageant, ha!

Naging parte rin kami ng nasabing pageant na pinangunahan ng head ng Parañaque City Tourism na si Mel Ali-Poon at Mayor Eric Olivarez.

Naging malaking parte rin ng patimpalak ang Abante Entertainment Editor natin na si Jun Lalin. Isa siya sa tatlong judges na naimbitahan para suriin at mas piliin ang karapat-dapat na kalahok during a close-door interview sa contestants.

Bongga ng Parañaque, ha. Sa mga city councilors pa lang ay star-studded na. Kabilang dito sina Jomari Yllana, Vandolf Quizon, ang asawa ni Roselle Nava na si Allen Tan, Nina Sotto na asawa naman ni Wahoo Sotto, Ryan Yllana, at ang isa sa JaBoom Twins na si Tin Esplana. Barangay Captain at Kagawad ng Brgy. Tambo sina Jenny Quizon at Alma Moreno, respectively.

Usap-usapan rin na tatakbo sa next local election sa Parañaque ang mga anak nina Alma at Joey Marquez na sina Yoej Marquez at Winwyn Marquez, Abby Viduya, at Kapamilya actor na si Joseph Marco.

Anyway, Congrats sa lahat ng winners ng 2024 Binibini at Ginoong Paranaque!

Bongga!

(Ogie Rodriguez)