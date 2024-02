Galactus, Essential Lady mamarkahan

MAGTATAGISAN ng bilis ang mga pangarerang sina Galactus at Essential Lady pagsalang nila sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga ngayong Biternes sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Markado ng mga liyamadista sina Galactus at Essential Lady sa 1,200-meter race kung saan ang ibang kalahok ay sina Mr. Brown, Great Samaritana at Dynamic Dyna.

Sasakyan ni jockey John Allyson Pabilic si Galactus, habang si MP Laloma ang rerenda kay Essential Lady sa event na nakalaan ang P22,000 added prize para sa winning horse owner.

Komento ng mga karerista, posibleng makihalo sa bentahan si Mr. Brown na gagabayan ni jockey John Sajhed De Ocampo.

“Mahusay din na kabayo si Mr. Brown kaya magandang laban ang mapapanood natin,” saad ni Jobert Dela Rosa, veteran karerista.

Makakatanggap din ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Ang nasabing karera ay suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Samantala, pitong races ang ihinanda ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw.

(Elech Dawa)