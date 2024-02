Gabby Concepcion inuna raw si Ai Ai delas Alas kay Sharon Cuneta

May pinost ang dating Kapuso executive na si Ms. Redgie Acuña-Magno para sa concert na pagsasamahan nina Gabby Concepcion, Christopher de Leon, at Ai Ai delas Alas.

Picture na kasama ni Redgie sina Gabby, Christopher, Ai Ai at ng concert producer na si Anna Puno ang pinost ng dating Kapuso executive.

Kuha iyon sa pictorial para sa concert na ‘The Kings and Ai’ nina Gabby, Christopher, at Ai Ai na mapapanood sa Newport World Resort on March 8.

May fans ng Gabby, Sharon Cuneta love team ang kaagad na nag-message sa amin.

Ang iba ay nagtatanong — bakit inuna pa raw ni Gabby ang concert with Ai Ai and Christopher kaysa sa ‘P.S. I Love You: The Next Chapter’ concert niya with Sharon Cuneta?

Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin maikasa-kasa ang 4th concert nina Gabby, Sharon.

Ang ibang fans naman nina Gabby, Sharon ay nangungulit kung matutuloy pa bang mag-concert uli ang famous love team ng 80s?

Actually, wala pa namang official announcement ang concert producer nina Gabby, Sharon na si Nancy Yang kung ano na nga ba ang mangyayari sa 4th concert ng ex-couple, ha!

Well, iyan ang aalamin namin from Nancy.

‘Yun na!

(Jun Lalin)