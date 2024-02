Dapat walang kapalit ang tulong mula gobyerno

Sa ginanap na Senate committee hearing noong February 13 na pinangunahan ni Senator Imee Marcos, muli kong inihayag ang aking pagkadismaya sa pagkaantala ng pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap at mga biktima ng kalamidad sa ilalim ng ilang mga programa ng gobyerno. Sinikap nating mapondohan bilang mambabatas ang mga ito para makatulong sa mga Pilipinong nangangailangan. May mga alegasyon na ginagamit ang mga programang ito para makakuha ng mga pirma para sa people’s initiative.

Nagbabala tayo sa posibleng pananamantala sa mga programang ito na dapat sana ay nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Kinokondena rin natin ang paggamit sa mga ito ng ilang mga grupo para sa kanilang mga pansariling layunin. Mariin nating tinututulan ang mga ganitong gawain, at binigyang-diin ko na dapat ay walang kapalit ang tulong mula gobyerno.

Tinanong ko rin ang DSWD sa estado ng pagbibigay ng tulong na hanggang ngayon ay nakabinbin pa, lalo na sa mga komunidad na nasalanta ng kalamidad. Binalikan ko rin ang pangako ng DSWD sa budget hearings noong nakaraang taon na ‘on record’ nilang sinabi na mabilisang ipapamahagi ang ayuda sa mga kuwalipikadong benepisyaryo.

Maraming LGUs at mga benepisyaryo ang humingi ng tulong sa aking tanggapan upang i-follow-up ang aksyon ng DSWD sa kanilang mga hinaing. Sa bawat araw na lumilipas, marami sa mga kababayan natin ang nagugutom. Nararapat lamang na maging tapat at mabilis ang gobyerno sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan.

Napakaimportante ng bawat piso lalo na sa mga mahihirap. Sana hindi maging selective ang pagtulong. Walang pili, walang bawas, walang pulitika, walang oras na masasayang, at walang kapalit maliban sa requirements ng programa na naaayon naman sa patakaran at mga batas. Pera ng taumbayan ‘yan, ibalik dapat sa kanila.

Malaki ang tiwala ko sa mga kawani ng gobyerno lalo na ang mga empleyado riyan na gusto lang pong maglingkod sa bayan. Sa aking pag-iikot, kasama natin sila sa pagseserbisyo at pagsasakripisyo para lang tumugon sa pangangangailangan ng ating bayan. Ang payo ko lang ay gawin natin ang ating mandato nang tama at huwag magpagamit sa ilang mapagsamantala.

Habang nagsisikap tayo sa Senado upang masiguro na maibigay sa mga kababayan natin ang ayudang nararapat sa kanila, patuloy ang aking Malasakit Team sa pag-iikot sa bansa upang kahit papaano ay makatulong sa mga tao sa abot ng aming makakaya.

Noong February 8, nagtungo tayo sa Morong, Rizal, at binisita natin ang bagong tayong public market doon na ating sinuportahan. Kasama sina Gov. Nina Ynares, Vice Gov. Junrey San Juan, Mayor Sidney Soriano at iba pang local officials, nagpasalamat tayo sa mga taga-Morong sa pagdedeklara sa akin bilang adopted son ng kanilang bayan. Pinangunahan din natin ang pamamahagi ng tulong sa 936 mahihirap na estudyante roon. Matapos ito, nagtungo tayo sa Sta. Cruz, Maynila para bigyan din ng tulong ang 435 residente na naging biktima ng sunog.

Sa parehong araw, sinaksihan din ng aking tanggapan ang groundbreaking ng itatayong Super Health Center sa Binalbagan, Negros Occidental, gayundin sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Noong February 9, ginanap naman ang turnover ceremony ng bagong Super Health Center sa Pigcawayan, Cotabato. Idinaos din ang inagurasyon ng Cardiac Catheterization Laboratory sa Mindanao Heart Institute sa SPMC Davao. Ilan ang mga ito sa mga proyektong ating sinuportahan upang mailapit ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan.

Noong February 10, panauhing pandangal at tagapagsalita naman tayo sa ika-70 anibersaryo ng Aguman Ding Capampangan Davao Inc. na ginanap sa Matina, Davao City.

Sa sumunod na araw, February 11, muli tayong bumisita sa Rizal para naman mag-inspeksyon sa itinatayong Taytay Sports Complex na ating sinuportahan at isinulong. Nag-inspeksyon din tayo sa itinayong Super Health Center doon. Matapos ito, sinamahan natin ang mga taga-Taytay sa pagdiriwang ng kanilang HAMAKA Festival kasama sina Gov. Nina Ynares, Vice Gov. Junrey San Juan, Mayor Allan de Leon at Vice Mayor Pia Cabral.

Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, dumalo naman tayo sa 2023 National Nutrition Awarding Ceremony noong February 12 sa Maynila bilang isa sa mga guest speaker. Sa aking talumpati, binigyang-diin natin ang kahalagahan ng nutrisyon bilang pundasyon ng isang malusog na bansa.

Noong February 14, dinaluhan naman ng aking opisina ang groundbreaking ng Super Health Center sa Dumingag, Zamboanga del Sur at sa Ipil, Zamboanga Sibugay. Sumama rin tayo sa pamamahagi ng education assistance sa 1,930 na mahihirap na estudyante sa Zamboanga del Sur.

Samantala, ilan sa aming natulungan din ay ang mga biktima ng sunog, kabilang na ang 41 sa Zamboanga City; humigit-kumulang 1,000 na biktima sa Carmen, Davao del Norte katuwang ang Fraternal Order of Eagles; 34 residente ng Bacoor City, Cavite; 750 sa Puerto Princesa City, Palawan katuwang si Councilor Elgin Damasco; 90 sa Kawit, Cavite; at 68 na nasunugan sa Brgy. 96, at 35 sa Brgy. 184 sa Pasay City.

Namahagi rin tayo ng assistance sa anim na residenteng naapektuhan ng bagyong Egay sa Hinoba-an, 11 sa Ilog, 11 pa sa Candoni, at 38 sa Pontevedra, sa Negros Occidental. Ang mga benepisyaryo ay nakatanggap din ng housing assistance mula sa NHA sa ilalim ng programang isinulong natin noon para may pambili sila ng mga materyales tulad ng pako at yero para sa pagpapaayos ng kanilang tirahan.

Natulungan din ang 530 nawalan ng hanapbuhay sa Baroy, Lanao del Norte katuwang si Mayor Grelina Lim; at 228 sa Ormoc City, kasama si Mayor Lucy Torres. Ang mga benepisyaryo ay nabigyan din ng DOLE ng pansamantalang trabaho. Nagbigay rin tayo ng dagdag na tulong sa 300 TESDA scholars sa Cordova, Cebu; at 100 naman sa Danao City.

Nakiramay rin tayo sa mga pamilya ng mga biktima ng landslide sa Brgy. Masara sa Maco, Davao de Oro. Nagpadala tayo ng bulaklak, grocery packs at financial aid sa mga pamilya ng biktima.

Bilang mga lingkod bayan, unahin natin palagi ang kapakanan ng ating mga kababayan lalo na ang mga mahihirap. Ipakita natin ang pagmamahal sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagtulong at pagmamalasakit sa bawat isa. Dahil tulad ng palagi kong paalala, isang beses lang tayong dadaan sa mundong ito. Anumang kabutihan na maaari nating gawin ay gawin na natin ngayon.