Ayaw sa P1M buyout! Coach Rensy Bajar kapit-tuko sa Letran

SARI-SARING opinyon ang bumabalot kay Colegio de San Juan de Letran (CSJL) Knights coach Rensy Bajar matapos nito ipaglaban ang kanyang karapatan bilang kasalukuyang mentor ng dating kampeon sa pinakamatandang liga ng mga kolehiyo sa bansa na National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Ang usapin ay dahil sa napipintong maganap na malaking pagbabago sa buong programa pati na sa pagpapatakbo sa koponan ng Letran Knights na nakatakdang saluhin ng kinikilalang sports patron na si Dennis Pineda.

Inihayag na nais ng Letran na ipatupad ang “buyout” sa buong kontrata Rensy Bajar at bayaran ang coach ng P1M para tulyang bakantehin ang posisyon.

Gayunman, hindi natupad ang nais na plano matapos na tumanggi ang kampo ni Bajar.

Dahil dito ay naudlot ang kampo ni Pampanga Governor Dennis “Delta” Pineda na agad maipatupad ang plano dahil nais nito na maisagawa ang pag-take over kapag naayos at nalinis na ang lahat.

Si Bajar ay dating deputy ng kasalukuyang NorthPort coach na si Bonnie Tan.

Matatandaan na nabigo ang Letran na maipagtanggol ang korona sa nakaraang season ng NCAA.

Pinilit ng Abante na makuha ang panig ni Bajar subalit hindi pa ito makausap habang isinusulat ang balitang ito kahapon.

Inaasahan naman na maglalabas ng opisyal na pahayag ang kampo ng Letran kung saan sinabi ni Fr. Vic Calvo, Letran Athletic Director at NCAA Management Committe member, na lilinawin nito ang usapin matapos ang pagpupulong.

Agad naman umani ng negatibong kritisismo ang usapin matapos na ilang kampo ng mga Letranite ang naghayag ng kanilang pagnanais ng pagbabago sa koponan.

“This guy simply ignores the clamour for him to resign and move on, is he deaf and blind or just utterly Selfish & Thicnik Faced,” post lamang sa Facebook ni Baltie Atienza.

(Lito Oredo)