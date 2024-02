Ginawaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Apo Whang Od ng Outstanding Government Workers of 2023 at Presidential Medal of Merit awards sa isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang noong Pebrero 14, 2024.

Pinarangalan ng Pangulo ang sikat na Kalinga tattooist para sa kanyang mga kontribusyon sa tradisyunal na sining ng Pilipinas.

Sa ginanap na Honor Awards Program (HAP) ng Civil Service Commission (CSC) sa Palasyo ng Malacañang, sinabi ng Pangulo na kinikilala ng pamahalaan ang mga katulad ni Apo Whang Od dahil sa namumukod-tanging pagganap sa kanyang Gawain at etikal na pag-uugali.

”We are honoring Apo Whang Od for works that have made her and the country famous for other achievements that make her Filipino worthy of our respect and of our admiration. She’s a pioneer in shattering gender stereotypes venturing into tattooing when it was just a man’s exclusive preserve,” saad ni Marcos sa kanyang talumpati.

”She’s a keeper of the oral traditions and a mentor teaching a new generation of artists thus ensuring that her artform lives on to tell tales of our community’s history. Her craft and stature as an internationally recognized artist raised international awareness of our country’s rich cultural heritage,” dagdag ng Pangulo.

Idiniin pa ng Pangulo na maaaring ituring si Apo Whang Od bilang isang pambansang kayamanan dahil ang kanyang Gawain ay umaakit sa magkakaibang kultura. (Vince Pagaduan)