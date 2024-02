Anne Curtis pinaglalaban paninira sa kalikasan

Pinuri ng mga netizen si Anne Curtis dahil sa post nito tungkol sa Masungi Georeserve.

Ni-repost kasi ng ‘It’s Showtime’ host sa X (dating Twitter) ang post ng Masungi Georeserve tungkol sa nadiskubre nila.

Post nila, “URGENT ALERT: Critical Threat to Masungi’s Biodiversity Unveiled!”

Ni-repost nga ito ni Anne at sey nito, “I hope attention is brought to this. We really need to start prioritising what beauty we have left! Specially places that are close to the Metro. Konti na lang natirira na malapit.”

Natuwa nga ang mga netizen kay Anne dahil iilan lang ang mga celebrity ang matapang na nag-post laban sa mga sumisira sa ating kalikasan.

“Maraming salamat Ms @annecurtissmith for using your platform to protect our forests.”

Sinasabuhay nga raw ni Anne ang ‘Dyosa’ role niya dati.

“Kailangan namin ng tulong ng isang Dyosa Terra!”

“Salamat sa pag-voice out mo about this Dyosa.”

“We admire a true goddess who uses her platform for the care and sake of mother nature.”

Sana nga sumunod din ang ibang celebrities sa paggamit ng kanilang platform para maprotektahan ang kalikasan.

Samantala, marami na ang nag-aabang sa birthday ni Anne sa February 17 dahil nga naging joke nga na sa birthday niya ay umuuwi ng Pilipinas ang mga OFW (Overseas Filipino Workers) para maki-celebrate sa kanya.

Pero wala nga siya sa Pilipinas sa mismong birthday niya dahil manonood ito ng ‘The Eras Tour’ ni Taylor Swift.

‘Yun na!

(Byx Almacen)