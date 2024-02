Alexa, KD sikretong magdyowa?

Iniintriga ng mga netizen na magdyowa na raw sina Alexa Ilacad at KD Estrada.

Sikreto nga lang daw ang relasyon ng KDLex.

“My girl” na kasi ang tawag ni KD kay Alexa sa caption niya sa kanyang Valentine post sa Instagram na para sa ilang netizens ay hindi pang friends lang ang nasabing tawagan, ha!

“Happy Valentine’s Day to my girl, my girl, my girl… This trip to Japan was one of the best experiences of my life and it’s all thanks to you. wherever you wanna go next I’ll be there, because anywhere with you will always feel like home. Your Google Maps/Navigator, Kyle,” sey ni KD.

Kilig na kilig nga ang mga faney sa post ni KD dahil maliban sa sweet caption nito ay nakakakilig din ang reel video ng mga lugar na pinuntahan nila sa Japan gaya ng Tokyo Disneyland.

Siyempre silang dalawa naman ni KD ang Valentine post ni Alexa.

Kung kay KD ay reel video, kay Alexa naman ay carousel of photos naman nilang dalawa sa gitna ng Shibuya Crossing sa Tokyo, Japan habang umuulan ng snow.

Grabe nga ang sweetness ng dalawa sa mga photos na talagang nagpakilig sa fans noong Valentine’s Day kasi naman may pagyakap si Alexa kay KD at may isang photo naman na pinapayungan siya nito.

Sey ni Alexa sa caption, “And I don’t know why, but with you I’d dance in a storm in my best dress ~ fearless Happy Heart’s Day everyday, @kdestrada_.”

Dahil sa sobrang sweetness ng dalawa ay napakomento ang isa sa mga manager ng Star Magic.

Komento nito, “Lex and Kayds, mukhang double wedding tayo ngayong Feb?”

Reply naman ni Alexa, “HOYYYYYY!!”

Maski ako ay napapaisip na rin na baka more than friends na ang KDLex.

Obvious naman kasi, ha!

Bonggels!