ABOT sa 55 baby Olive Ridley sea turtles o pawikan ang pinakawalan sa dalampasigan ng Donsol, Sorsogon kamakailan.

Pinakawalan ang mga baby pawikan sa dagat ng Barangay Sta. Cruz, Donsol Sorsogon na ikinatuwa at tinawag ng mga residente na isang ‘remarkable event.’

Pinangunahan ito ni Kapitan Arlon Pendor, sa pakikipagtulungan ng World Wildlife Fund-Philippines, LGU-Donsol Environmental Management Unit at Department of Environment and Natural Resources, Ticao-Burias Pass Protected Seascape (SAVE TBPPS) Forest Ranger Leigh Pendor.

Bago naman pakawalan ang mga baby pawikan, tiniyak muna ng mga namamahala dito na kaya na nila mabuhay sa karagatan.

“The community came together to ensure the safety and preservation of these majestic creatures. Let’s continue to work hand in hand to protect our marine life and keep our oceans thriving!” ayon sa Donsol Environmental Management Unit.