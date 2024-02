Kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nagkasundo sila ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magtrabaho na lamang at itigil na ang bangayan sa pagitan ng Senado at Kamara bunsod ng kontrobersiyal na people’s initiative para sa Charter change (Cha-cha).

Nangyari ang kasunduan ng dalawang lider sa harap ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. Sa selebrasyon ng ika-100 taong kaawaran ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa Malacañang nitong Miyerkoles nang umaga.

“Sa harap [ni President Marcos] nagkita po kami, nagkamayan po kami… Good news. Nag-usap kami ni Speaker kanina, Sabi po namin let’s work professionally. Tigil muna ang bangayan and let’s continue to work for the benefit of the administration para sa ating mga kababa¬yan,” pahayag ni Zubiri.

“Hindi na maganda kung palagi po kaming nagbabangayan at magkaaway. So, we committed to talk to each other, hopefully next week, for a secondary meeting kasi mabilis lang po ‘yung pagkita namin kanina, nagkamayan po kami,” dagdag niya.

Nang tanungin kung titigil na rin ang word war sa pagitan ng mga miyembro ng Senado at Kamara, sinabi ni Zubiri na depende umano ito sa mga kongresista.

“Of course it all depends on the members of the House kasi ‘di ba, daily po iyong kanilang press conference, kami naman wala naman kaming press con,” ani Zubiri.

(Dindo Matining)