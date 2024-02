Vilma Santos mangunguna sa kasal nina Luis, Jessy

Ang sweet talaga ng Star for All Seasons na si Vilma Santos.

Noong Tuesday night ay nag-chat sa amin si Ate Vi.

Sey niya, nabasa raw niya ang isinulat namin dito sa Abante.

“Thank you, Jun. Nabasa ko ‘yung sinulat mo sa Abante,” tsika ni Ate Vi.

Si Ate Vi na rin ang nagkuwentong papunta siya ng Palawan.

“Palawan ako bukas (February 14) para sa wedding nina Lucky, Jessy.

“February 15 iyon, pero bukas na punta namin,” sabi pa ng Star for All Seasons.

Si Ate Vi nga ang mangunguna sa renewal of vows nina Luis, Jessy.

Kung matatandaan, nagkaroon ng intimate wedding noong February 2021 sa The Farm at San Benito in Lipa City, Batangas sina Luis, Jessy at inamin lang nila iyon noong April 2021.

Bongga!

(Jun Lalin)