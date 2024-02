NAALARMA ang mga opisyal ng Oregon sa Amerika dahil sa naitalang rare human case ng bubonic plague na posibleng lumipat sa pamamagitan ng alagang pusa.

Sinasabing ang bubonic plague ang dahilan ng pagkamatay ng malaking bahagi ng populasyon noong Middle Ages na kilala sa tawag na “Black Death.”

Nagagamot naman umano ito pero labis pa rin itong mapanganib sa taong mahahawaan.

Hindi naman tinukoy ang pagkakakilanlan ng pasyente sa Deschutes County at sinabing kasalukuyan na itong ginagamot.

“All close contacts of the resident and their pet have been contacted and provided medication to prevent illness,” saad ni Dr. Richard Fawcett, Deschutes County Health Officer.

Ipinaliwanag naman ng mga awtoridad na lumilitaw sa tao ng hanggang walong araw ang mga sintimas ng bubonic plague matapos ang exposure nito sa infected na hayop o insekto.

Kabilang sa mga sintomas ang lagnat, pagkahilo, panghihina, panlalamig at muscle ache.

Magdudulot umano ito ng septicemic plague o impeksyon sa daluyan ng dugo o kaya naman ay pneumonic plague na nakakaapekto sa baga kung hindi kaagad malalapatan ng lunas.

