Nag-abot ng tulong ang gobyerno ng Amerika sa Pilipinas para sa mga biktima ng malawakang pagbaha at landslide sa Mindanao.

Bumisita noong Martes nang hapon sa Malacañang si US Ambassador to the Philippines MaryKay Loss Carlson at ipinabatid kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong na ipinadala ng kanilang gobyerno na $1.25 million emergency support at iba pang tulong na dinala ng dalawang US C-130 mula sa Indo-Pacific Command.

Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa US Ambassador sa mabilis na pag-abot ng tulong para sa mga biktima ng kalamidad sa Mindanao.

“There’s so much that can be done more efficiently through the mechanism that exists, but sometimes you just need an extra push and it is also a good demonstration of how good the alliance can deliver,” ani Carlson.

Pinuri ng Ambassador ang Department of Social Welfare and Development sa maayos na sistema at koordinasyon sa paghahatid ng relief goods sa mga biktima ng kalamidad sa Mindanao.

(Aileen Taliping)