UAAP Season 86 Team Preview: Bernadett Pepito, UST palaban sa hambalusan

NAWALA man ang mga pinakaaasahang manlalaro ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses na sina dating “Queen Tigresses” Ejiya “Eya” Laure, Ypril Tapia, Milena Alessandrini, Kecelyn Galdones, Magi Mangulabnan at Imee Hernandez na pare-parehong umakyat na ng professional league, paniguradong nasa mabuting kamay pa rin ito na sasaluhin nina team captain Bernadett Pepito, sophomore spiker Regina Jurado at incoming rookie sensation Angeline Poyos sa pagbubukas ng 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa darating na Sabado sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Mabigat man ang nakaatang sa mga balikat, tanggap ng ace floor defender na si Pepito ang responsibilidad na gabayan at iwasto ang mga kakulangan ng kanilang koponan na tinitignang isa sa mga palaban ngayong taon matapos ang runner-up finish sa Shakey’s Super League (SSL) noong Nobyembre 2023.

“Sobrang laking responsibility ngayon kasi nasa women’s side na ako ngayon at pressured talaga, pero at the same time naman ine-enjoy ko siya dahil mas nakakapagsalita ako sa kanila vocally bilang senior at ate nila,” pahayag ni Pepito sa One Sports, na maituturing na pinakamaingay sa loob ng court lalo na sa pagpapatakbo ng sistema ni coach Emilio “Kungfu” Reyes.

Kung pagbabasehan ang tagal ng pananatili sa Golden Tigresses, ang 21-anyos na SSL Best Libero ang pinakamatagal sa paglalaro nito ng tatlong taon sa koponan, kung saan mangilan-ngilan pa lamang ang nagiging libero na kapitan sa collegiate at pro-league sa kasalukuyan, lalo pa mga sophomore at rookie ang kanyang makakasama.

“’Yung mga attitude naman ng mga bata, hindi naman sila nagpahirap sa akin. Hindi naman sila nagpahirap na pasunurin, may mga times lang talaga na pasaway lang pero hindi sila ganoon kabibigat para ma-burden ba,” saad ng 5-foot-2 floor defender.

Maituturing na ring beterano ang 5-foot-7 opposite spiker na si Jurado matapos ang rookie year nito noong isang taon, kung saan nagpamalas agad ito ng malulupit na hambalos katulong sina Laure at Hernandez, habang ipinagpatuloy nito ang angking kahusayan nang tulungan nito ang UST na makakuha ng bronze medal sa SSL National Invitationals at silver medal sa SSL Collegiate Pre-Season Championship kontra National University (NU) Lady Bulldogs sa Finals.

Inaasahang magiging eksplosibo ang laro ng 19-anyos na si Poyos na nakuha ang second Best Outside Spiker award sa SSL, upang maging ikalawang individual award kasunod ng Best Outside Hitter noong National Invitationals.

Bago magsimula ang season ay nagawang makipagsabayan sa international training camp ng Golden Tigresses matapos nitong makipaghambalusan sa reigning Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference champion na Kurashiki Ablaze sa bansang Japan bilang paghahanda sa UAAP, kung saan unang sasalang ang koponan kontra Lady Bulldogs sa darating na Linggo sa ganap na alas-4 ng hapon.

Bukod kina Pepito, Jurado at Poyos, nakahanda ring iparada ng Golden Tigresses sina Xyza Gula, Jonna Perdido, Renee Penafiel, Angeli Abellana, Kyle Cordora, Margaret Banagua, Bianca Plaza, Athena Abbu, Mary Joe Coronado, Angeli Bacalso, Mary Angela Jackson, Karylle Caasi, Alyanna Rocafort, Alyzandrianne Limpot at ace playmaker Cassandra Carballo.

(Gerard Arce)