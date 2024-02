Simbahan gumuho: Lola dedo, 54 sugatan

NASAWI ang isang 80-anyos na lola habang 54 iba pa ang nasugatan matapos na gumuho ang bahagi ng balkonahe ng isang simbahan sa San Jose Del Monte City, Bulacan kahapon nang umaga.

Kinilala ng pulisya ang biktima na si Luneta Morales, residente sa Dela Costa Homes lll sa Barangay Graceville at choir member sa St. Peter Apostle Parish Church sa Barangay Tungkong Mangga sa nasabing lungsod.

Base sa facebook page ng San Jose Del Monte City Public Information Office (PIO), pasado alas-siyete nang umaga nang bumigay ang bahagi ng balkonahe ng simbahan habang marami ang dumadalo sa misa para sa tradisyunal na Ash Wednesday bilang simula ng paggunita ng Semana Santa ngayong taon.

Ayon sa mga saksi, nagkagulo ang mga mananampalataya nang may tumili na sinundan ng mga sigawan kasabay ng pagguho ng bahagi ng ikalawang palapag ng simbahan.

Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council (CDRRMC), San Jose del Monte City Police Station, Bureau of Fire Protection, City Engineering Office, City Traffic Management – Sidewalk Clearing Operations Group at City Health Office upang sumaklolo sa mga tao sa loob ng simbahan.

Samantala, agad dinala ang mga sugatan sa iba’t ibang ospital sa lalawigan.

Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng San Jose Del Monte City na sasagutin nito ang lahat ng gastusin ng mga biktima sa pagpapagamot.

Sa panayam kay Gina Ayson, hepe ng San Jose Del Monte City CDRRMC, gawa aniya sa kahoy ang ikalawang palapag ng simbahan at medyo may kalumaan na ito kaya bumigay ito sa dami ng tao na nagsimba kahapon nang umaga.

“Opo medyo marami po talagang tao dahil sabay po kasi siya sa pagpila ng pagpapahid ng abo kaya dumagsa ang mga tao,” ayon kay Ayson.

Samantala, ipinasara muna ang simbahan habang patuloy ang ginagawang assessement ng mga awtoridad sa dahilan ng pagguho rito.

(Edwin Balasa/Jun Borlongan)