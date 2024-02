Si Paulo na yarn: Kim Chiu manifesting na, handa nang magkadyowa uli

Mukhang bet na bet na ni Kim Chiu ang magkadyowa, ha!

Aba sa episode ng ‘It’s Showtime’ nagpa-picture nga si Kim sa design sa stage na may malaking puso. At siyempre, may hawak siyang bulaklak, ha!

At sabi nga, manifesting na nga ng love si Kim ngayon. Mukhang handa na siyang magmahal ulit. O baka naman may minamahal na siya ngayon?

“Sino kayang ilalagay nila sa tabi mo Kim?” tanong ni Vhong Navarro.

“Maglalagay ako ng space! Charot! Hahahaha!” sabi ni Kim.

At siyempre, nag-pose na si Kim, na sa dulo ay may tinuro pa siya, ah!

“Tinuro mo pa! Tinuro mo pa! Sino `yon?” tanong ni Vhong kay Kim.

“Sino ‘yon? Sino tinuro mo? Nagmamahal ka na ba ulit?” tanong naman ni Vice kay Kim.

“Hindi! Hindi! Ano ka ba, ima-manifest `yan. In God’s perfect timing darating ‘yan!” sey ni Kim.

“Malay mo si Keanu Reeves mapangasawa mo?” pabirong chika ni Vice.

“Di ba, pinagdasal niyo ako? Malay niyo nasa China, Korea, America,” sey ni Kim.

“Malay mo nag-eempake siya kasi galing pa siyang ibang bansa!” hirit pa rin ni Vice.

“Malay mo kakagising pa lang, kasi tanghali ngayon,” sabi ni Kim.

Well, mukhang handa na ngang umibig si Kim, ha! At mukhang ‘afam’ ang bet niya. O puwede rin naman na Pinoy, pero sa ibang bansa nakatira.

Pero `yun nga lang, mas lamang ang pangalan ni Paulo Avelino sa mga komento sa post na `yon ng ‘it’s Showtime’. Mas bet talaga nila na si Paulo ang makatuluyan ni Kim, ha!

Lalo na nga at sinabayan ang Valentine’s day sa pagpapasilip naman ng teaser ng serye nina Kim at Paulo, ang ‘What’s Wrong With Secretary Kim’?

Ang bongga nga ng harutan nila na gumagawa ng iba’t ibang letra ng salitang LOVE. Oh, di ba?

Well…

(Dondon Sermino)