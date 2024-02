Roland Kraut tatayong coach ng National U14 boys squad

SASABAK ang Pilipinas sa under-14 boys and girls team sa World Juniors Asian pre-qualifying sa Pebrero 12-17 sa Colombo, Sri Lanka, ito ang unang pagkakataon para sa Pilipinas na makabalik sa mga international team competition kasunod ng tatlong taong suspensiyon ng International Tennis Federation (ITF).

Dalawang linggo lamang matapos alisin ang suspensiyon, inimbitahan ng ITF ang Philippine Tennis Association (PHILTA) sa torneo.

Ang dating pambansang coach at kapitan ng koponan ng Davis Cup na si Roland Kraut ay napili para manguna sa U14 Boys squad na kinabibilangan nina Lucas Sebastian Go, Lexious Gabriel Cruz at Ace Bandala.

Samantala, ang girls squad nina Maristella Torrecampo, Ave Maria Policarpio at Mitchellen Cruspero ay hahawakan ni Bambi Zoleta, isang SEA Games gold medalist sa Soft Tennis.

Tanging ang nangungunang dalawa sa parehong mga kumpetisyon ng boys at girls ang makakarating sa Asian Qualifier sa Abril, kung saan ang mangungunang apat ay uusad sa World Juniors na itinakda sa huling bahagi ng taong ito.

(Lito Oredo)